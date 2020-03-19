إصابة سياسي ألماني من أصل تركي وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بـكورونا

أصيب السياسي الألماني من أصل تركي، جم أوزدمير، وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في "بريكست" ميشيل بارنييه بفيروس كورونا الجديد.

وأعلن أوزدمير العضو في حزب الخضر الألماني، الخميس، عبر حسابه في أنستغرام ، أن نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها أظهرت إصابته بفيروس كورونا.

وقال أوزدمير "نتائج الاختبار كانت إيجابيا، إلا أن وضعي الصحي جيد "، مشيرا إلى خضوعه للحجر الصحي.

بدوره، أعلن بارنييه عبر حسابه في تويتر، إصابته بفيروس كورونا، قائلا "أود الإبلاغ بأن نتائج الفحوصات الطبية ظهرت إيجابية، وأنني اتبع جميع التعليمات اللازمة".

وأشار أنه يخضع حاليا للحجر الصحي، مؤكدا أنه سيتغلب على الفيروس.

وحتى صباح الخميس، أصاب كورونا قرابة 220 ألفا في 176 بلدا وإقليما، توفي أكثر من 8970، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.