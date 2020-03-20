إيطاليا تسجل 627 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 4032

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في إيطاليا مساء الجمعة، إلى 4032 حالة إثر تسجيل 627 وفاة جديدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المدير العام للدفاع المدني الإيطالي، أنجيلو بوريللي، في العاصمة روما.

وبإعلان بوريللي حالات الوفاة الجديدة، تكون إيطاليا قد سجلت أعلى نسبة وفاة جراء كورونا، منذ 21 فبراير/ شباط الذي تفجرت فيه أزمة الفيروس بالبلاد.

وأوضح بوريللي أن عدد الإصابات وصل إلى 37 ألفا و860، مبينا أن عدد الإصابات التي تشمل حالات التعافي والوفاة بلغ 47 ألفا و21.

وذكر المسؤول الإيطالي أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ الجمعة، 5 آلاف و129، بعد تعافي 689 شخصا.

وحتى مساء الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 265 ألف شخص في 182 بلدا وإقليما، بينهم أكثر من 11 ألف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.