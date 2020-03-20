برلين.. عنصريون يهددون قناة "تي آر تي ألمانيا" التركية

تعرض مكتب قناة "تي آر تي ألمانيا"، التركية الناطقة باللغة الألمانية، بالعاصمة برلين، لتهديد من قبل جماعة عنصرية.

وقال مدير تحرير القناة المفتتحة حديثا قان ألبير، للأناضول، إنه للمرة الثانية خلال أسبوع، يتلقون تهديدا عبر رسالة تحمل توقيع "جماعة برينز يوجين".

وأضاف أن الرسالة عليها صورة رأس خنزير، وتحوي إهانات للإسلام، وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد ألبير، أن الشرطة تعمل على رفع البصمات من الرسالة للكشف عن مرسليها.

وفي 17 آذار/ مارس الجاري، تلقى مكتب القناة رسالة تهديد من الجماعة ذاتها.

يذكر أن "برينز يوجين"، الذي تطلقه الجماعة العنصرية على نفسها، هو اسم مجموعة خاصة في وحدات النخبة أيام الحكم النازي.