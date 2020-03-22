ارتفاع وفيات كورونا إلى 1720 والإصابات تفوق 28 ألف في إسبانيا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1720، والإصابات إلى 28 ألف و572.

وأظهرت معلومات صادرة عن الوزارة تسجيل 394 وفاة جديدة، و3 آلاف و646 إصابة، في عموم البلاد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وفي العاصمة مدريد، الأكثر تضررا من كورونا، ارتفعت الوفيات إلى 1021 إثر تسجيل 200 وفاة جديدة، والإصابات إلى 10 آلاف، بعد تسجبل ألفي إصابة، ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحولت سلطات مدريد، أكثر من 40 فندقا إلى مستشفيات تبلغ قدرتها الاستيعابية الإجمالية 9 آلاف سرير، خاصة بمصابي كورونا.

وتسبب النقص بمعدات الوقاية الطبية، في إصابة أكثر من 200 عامل في مجال الصحة بينهم أطباء، وهو ما زاد قلق سكان المدينة.

وتلي العاصمة مدريد في عدد وفيات كورونا، الأقاليم ذاتية الحكم، كتالونيا (شمال شرق) بـ191 وفاة، وقشتالة والمنشف (وسط) بـ112، والباسك (شمال) بـ97.

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، مساء السبت، في خطاب موجه إلى الشعب عبر التلفزيون الرسمي، أن "الأيام المقبلة ستكون صعبة جدا".

وأردف سانشيز: "نحن في لحظة حرجة للغاية، فلنكن جاهزين نفسيا للمرحلة المقبلة، ونتحلى بالقوة. الخطر موجود في كل مكان".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الإسبانية، أنها ستمدد 15 يوما أخرى، حالة الطوارئ التي أعلنتها بعموم البلاد، في 14 مارس/آذار الحالي.

وحتى ظهر الأحد، أصاب كورونا أكثر من 316 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى أكثر من 95 ألفا.