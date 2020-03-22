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زلزال يهز العاصمة الكرواتية ويتسبب بأضرار مادية كبيرة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.03.2020 11:38
زغرب بعد الزلزال أسوشييتد برس زغرب بعد الزلزال (أسوشييتد برس)

ضرب زلزال بقوة 5,3 درجات العاصمة الكرواتية زغرب صباح الأحد متسبباً بأضرار مادية كبيرة وحالات هلع.

ووقع الزلزال الساعة 6,00 (5,00 ت غ)، ما دفع العديد من سكان المدينة إلى النزول للشوارع، وفق وكالة فرانس برس.

وأكد مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الزلزال يقع على بعد 7 كيلومترات إلى شمال العاصمة.

وفي أحياء وسط زغرب القديمة، انهارت واجهات بعض الأبنية، فيما قطعت الكهرباء عن أنحاء عديدة في المدينة.

وتلا الهزة زلزال آخر بقوة 5 درجات عند الساعة 7,00 (6,00 ت غ).

ولم تفد السلطات المحلية عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وتشهد منطقة البلقان حركة زلزالية نشطة حيث تتكرر فيها الهزات الأرضية في الآونة الأخيرة.

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