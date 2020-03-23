

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأحد، أن الاختبارات الجارية على دواء محتمل لعلاج فيروس كورونا، يستخدم في الأصل لعلاج الملاريا، ستظهر نتائجها خلال 15 يوما.

وقال فيران، في حوارمع قناتي "LCI" و"RTL" المحليتين، إن "الأبحاث جارية حول فاعلية دواء الكلوروكين، في علاج مصابي فيروس كورونا، والنتائج ستظهر في غضون 15 يوما".

وأفاد بأنه "في حالة كانت النتائج إيجابية، سيتم استخدام الدواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا في فرنسا".

وأوضح أن الحكومة الفرنسية منعت تصدير الدواء المذكور إلى الخارج.

وذكر أن "القيود على حركة التنقل في البلاد يمكن تمديدها إذا اقتضت الضرورة".

وأشار إلى إجراء 5 آلاف فحص للكشف عن كورونا يوميا في عموم البلاد.

وبلغت إصابات كورونا في فرنسا 14 ألفا و459، والوفيات 562، حتى مساء الأحد.

وأظهر دواء الكلوروكين المستخدم في علاج الملاريا، والذي تنتجه شركة "سانوفي" الفرنسية، نتائج واعدة في علاج مصابي كورونا، وتستمر الاختبارات في هذا الصدد.

وحتى مساء الأحد، أصاب الفيروس أكثر من 335 ألف شخص في العالم، توفى منهم أكثر من 14 ألفًا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 97 ألفًا.