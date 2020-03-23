مسلمو ويهود بريطانيا قلقون من احتمال إحراق جثامين ضحايا "كورونا"

يعيش مسلمو ويهود بريطانيا هذه الأيام حالة من القلق والترقب إزاء مشروع قرار يتيح للحكومة إحراق جثامين الوفيات بسبب فيروس "كورونا".

وضمن إطار التدابير المتخذة لمنع انتشار "كورونا" في البلاد، عُرض على البرلمان البريطاني مشروع قرار يحوي على بند يسمح للحكومة بإحراق الجثامين.

مشروع القرار لاقى رفضاً واسعاً في البلاد من قبل أتباع الديانتين الإسلامية واليهودية، لكونه يتعارض مع تعاليمهم الدينية.

وبالرغم من أن مشروع القرار يؤكد على "احترام الخيار الشخصي بخصوص حرق الجثمان"، إلا أنه ينص أيضاً على إحراقه في حال تطلبت الحاجة ذلك.

بدوره، أكد المجلس الإسلامي البريطاني، على بذله الجهود لوضع مخاوفهم بعين الاعتبار قبل اعتماد القرار.

من جهته، انتقد مجلس ممثلي اليهود البريطانيين، مشروع القرار، داعياً الحكومة إلى احترام التقاليد الدينية في تشييع الجثامين.

وحتى أمس الأحد، أودى "كورونا" بحياة 281 شخصاً وتسبب بإصابة 5 آلاف و683 شخص في بريطانيا.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 350 ألف شخص في العالم، توفي أكثر من 15 ألفًا منهم، أغلبهم في إيطاليا والصين وإسبانيا وإيران وفرنسا والولايات المتحدة، وتعافى ما يزيد عن 100 ألف.