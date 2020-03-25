إيطاليا تفرض عقوبات تصل لـ 5 سنوات سجن لمنتهكي الحجر الصحي

أقرت السلطات الإيطالية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء مرسوماً يقضي بإنزال عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 1-5 سنوات لمصابي فيروس كوفيد-19 الذين يخرقون الحجر الصحي الإجباري في المنزل.

وقال بيان صحفي مفصل حول المرسوم الجديد: "إن الانتهاك المتعمد للحجر الصحي المطلق من قبل الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم ستتم المعاقبة عليه بالسجن من سنة إلى خمس سنوات".

واليوم أفادت السلطات الإيطالية عن 743 حالة وفاة جديدة، الأمر الذي شكل قفزةً في أعداد الوفيات بعد يومين متتاليين من انخفاض الأرقام اليومية إلى 650 يوم الأحد وإلى 602 يوم الثلاثاء، مما بعث التفاؤل بشأن إمكانية تلاشي الأزمة الصحية.

ووفقاً للنشرة الصادرة عن وكالة الحماية المدنية، بلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا إلى الآن 6820، بزيادة 12.2 في المائة، في حين بلغ العدد الإجمالي للإصابات 69.176، بزيادة يومية بنسبة 8.2%.