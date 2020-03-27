المجر تشتكي من غياب التضامن الأوروبي لمواجهة "كورونا" وتشيد بالدعم التركي

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوروبان إن بلاده لم تتلق مساعدات من بلدان الاتحاد الأوروبي لمواجهة وباء كورونا كما هو منشود، بينما سارعت دول "المجلس التركي" والصين لتقديم المساعدة.

ولفت في كلمته الأسبوعية التي تبث في الإذاعة الرسمية، إلى ضعف أداء الاتحاد الأوروبي في التصدي للفيروس، واشتكى من غياب التضامن بين الدول الأعضاء.

وأضاف: "نحن أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ونرغب في رؤية اتحاد أوروبي قوي، لكن علينا أن نقر بنقاط الضعف التي يعاني منها الاتحاد".

ولفت إلى أن أوجه الضعف تجلت بشكل واضح خلال تفشي وباء كورونا.

وأضاف: "نحن جزء من التحالف الغربي، وهو بيتنا وعلينا أن نساعد بعضنا لكننا نرى أنه لا تأتي مساعدات من الداخل".

في المقابل ثمن أوروبان المساعدات المقدمة لبلاده من الصين ودول "المجلس التركي" (مجلس تعاون الدول الناطقة بالتركية التي تشارك فيه المجر بصفة دولة مراقبة).

من جهته أعرب وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو عن شكره لكل من تركيا وأوزبكستان على المساعدات المقدمة لبلاده لاحتواء كورونا.

وأوضح في بيان عبر فيسبوك، أن المجر طلبت مساعدة المجلس التركي لمكافحة كورونا.

وبين أن تركيا سمحت بتصدير 8 أطنان من المنسوجات المستخدمة في صناعة الكمامات الواقية، فيما أرسلت أوزبكستان 150 ألف كمامة.

وأردف : "المساعدة المقدمة من الحكومتين التركية والأوزبكية مهمة للغاية، ونحن ممتنون لذلك، فالصديق الحقيقي يظهر وقت الضيق".

وحتى صباح الجمعة، وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى أكثر من 536 ألف شخص حول العالم، بينما تجاوز عدد الوفيات الـ 24 ألف شخص، فيما تعافى أكثر من 124 ألفا.