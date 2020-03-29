لعدم تلبيتها المعايير المطلوبة.. هولندا تسحب 600 ألف كمامة مستوردة من الصين

قررت وزارة الصحة الهولندية، سحب 600 ألف كمامة، من أصل 1.3 مليون، مستوردة من الصين، لعدم تلبيتها المعايير المطلوبة.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الإذاعة الهولندية (إن.أو.إس)، الأحد، نقلا عن وزارة الصحة، أوضحت فيه أن الوزارة قررت وقف استيراد الكمامات من الصين، وأمرت بسحب 600 ألف منها من الأسواق والمستشفيات.

وأكدت أن الوزارة ستخضع الكمامات المستوردة من الآن فصاعدا لفحوص إضافية، للتأكد فيما إذا كانت تلبي المعايير المطلوبة.

وأوضحت أن قرار سحب 600 ألف كمامة، جاء بعد مراجعة بعض المستشفيات، منظمة البحث العلمي التطبيقي، عقب الاشتباه بجودة الكمامات.

وشددت أن منظمة البحث العلمي التطبيقي الهولندية كشفت عن كمامات لا تستوفي معايير السلامة والصحة المطلوبة، حيث إنها لا تمنع فيروس كورونا من المرور إلى جهاز التنفس.

ووفق آخر محصلة، سجلت هولندا 9 آلاف و762 إصابة، و639 وفاة، وتعافي 3 من فيروس كورونا.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.