إيطاليا تسجل 812 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة وارتفاع الحصيلة إلى أكثر من 11 ألفا

ارتفع في إيطاليا عدد وفيات فيروس كورونا إلى 11 ألفا و591، الاثنين، إثر تسجيل 812 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المدير العام للدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن إصابات كورونا بلغت 101 ألف و739، عقب تسجيل 1648 إصابة جديدة.

وأضاف بوريللي، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بلغ 14 ألفا و620، بعد تعافي 1590 مصابا.

وأشار إلى تسجيل 812 وفاة جديدة بالفيروس، رفعت الحصيلة إلى 11 ألفا و591.

وحسب معطيات الدفاع المدني الإيطالي، تعد حصيلة المصابين، الاثنين، هي الأقل على أساس يومي منذ فرض الحجر الصحي بعموم البلاد، في 10 مارس/آذار الحالي.

وأظهرت نفس المعطيات، إجراء 477 ألفا و359 فحصا للكشف عن كورونا، في كافة أرجاء البلاد، لغاية الاثنين.

وفي منطقة لومبارديا شمالي البلاد، الأكثر تضررا من الفيروس، جرى تسجيل 458 وفاة جديدة، في الساعات الـ24 الأخيرة، حسب المسؤول الصحي بالمنطقة غويليو غالليرا.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الاثنين، أكثر من 769 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد على 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.