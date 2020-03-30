رئيس الوزراء الإيطالي يعرب عن سخطه من تعامل الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الطريقة التي تعامل بها الاتحاد الأوروبي مع وباء كورونا.

وقال جوزيبي كونتي، في مقابلة أجراها مع صحيفة البايس الإسبانية، إن الاتحاد الأوروبي لم يظهر بعد التضامن الاقتصادي المنتظر للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن بلدان جنوبي أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا اللتين تأثرتا أكثر من غيرهما من "كورونا"، لم تحصلا على الدعم الاقتصادي المنشود من الاتحاد الأوروبي، وقوبلت مطالبهم بالرفض الألماني والهولندي.

وتابع: "أوروبا تلعب الآن مباراة تاريخية."

وأفاد "كونتي" بأن أزمة "كورونا" لا تفرّق بين البلدان وهي تؤثر على الجميع بنفس الطريقة، واصفاً إياها بـ"أزمة صحية انفجرت في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. إنها تحدي تاريخي لجميع أوروبا."

وحول الرفض الألماني والهولندي لتقديم الاتحاد الدعم للبلدان الأوروبية المتضررة من "كورونا"، قال رئيس الوزراء الإيطالي: "هذه البلدان تنظر إلى الوضع بعقليات قديمة. وهذه وجهة نظر غير متناسبة مع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية."

وتعد إيطاليا الدولة الأولى عالميا في تعداد الوفيات بالفيروس متفوقة على بلد المنشأ وهي الصين، لكنها تحل ثانيا بعد بكين في إجمالي الإصابات.