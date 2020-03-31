ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 1801

سجلت بريطانيا 393 وفاة جديدة بكورونا، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ألف و801 حالة.

جاء ذلك في إعلان للهيئات الصحية في كل من إنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وأيرلندا الشمالية، لأعداد الوفيات إثر كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب الهيئات الصحية، بلغ عدد الوفيات الجديدة في إنجلترا 367، واسكتلندا 13، وويلز 7، وأيرلندا الشمالية 6.

وفي سياق آخر، عقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، أول اجتماع لأعضاء حكومته، بعد إصابته بفيروس كورونا الجمعة الماضي، وذلك عن طريق تقنية "الفيديو كونفرانس".

كما أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، في تصريح لإذاعة "بي بي سي"، تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد الإصابات في بريطانيا 25 ألفا و150، توفي منهم، 1801، وتماثل للشفاء 135.

وحتى عصر الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 818 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 39 ألفا، فيما تعافى نحو 173 ألفا.