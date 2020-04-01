إسبانيا تسجل 864 حالة وفاة اليوم ما يرفع إجمالي الوفيات إلى أكثر من 9 آلاف حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأربعاء، تجاوز حالات الوفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا، 9 آلاف حالة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم خلال الساعات 24 الأخيرة، تسجيل 864 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9 آلاف و53 حالة.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات بالفيروس، بلغ 102 ألف و136 حالة، بعد تسجيل 7 آلاف و719 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

ووصل عدد المرضى في غرف العناية المشددة بإسبانيا، 5 آلاف و872 مريضا، فيما تماثل 22 ألف و647 مريضا للشفاء.

وفي العاصمة مدريد وحدها، توفي 262 شخصا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في المدينة 3 آلاف و865.

وحتى ظهر الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 872 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 43 ألفا، فيما تعافى أكثر من 184 ألفا.