إيطاليا.. عدد ضحايا كورونا يتجاوز 13 ألفاً

أعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 727 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 13 ألفا و155.

جاء ذلك في تصريح للمدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، في العاصمة روما.

وأشار بوريللي إلى إن عدد الإصابات في عموم إيطاليا حاليًا هو 80 ألفًا و572 حالة، وأن العدد المذكور يصل إلى 110 آلاف و574 حالة عند إضافة الوفيات والمتعافين.

وأكّد أن عدد المتعافين ارتفع إلى 16 ألفا و847 بعد تسجيل 1118 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 912 ألفا في العالم، توفي منهم أكثر من 45 ألفا، فيما تعافى أكثر من 191 ألفا.