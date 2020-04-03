932 حالة وفاة جديدة بكورونا في إسبانيا ترفع الحصيلة إلى 10935

شهدت إسبانيا 932 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و935.

جاء ذلك في التحديث الأخير الذي نشرته وزارة الصحة الإسبانية بشأن إحصائيات الفيروس، حيث أوضحت أن عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 117 ألف و710 حالة، بعد تشخيص 7 آلاف و472 إصابة جديدة.

وبهذه الأرقام، تقدمت إسبانيا على إيطاليا من حيث المصابين إذ تحتوي على 115 ألف و716 حالة إصابة، ولتحل في المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة التي تضم 245 ألف و380 مصابا.

وما زال 56 ألف و637 ألف مصاب يخضعون للعلاج في المشافي بإسبانيا، بينهم 6 آلاف و416 مصابا في العناية المركزة.

كما ارتفع عدد حالات الشفاء في إسبانيا إلى 30 ألف و513، بعد تسجيل تعافي 3 آلاف و770 شخصا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، لتأتي بذلك في المرتبة الثانية أيضا بعد الصين التي بلغ عدد المتعافين فيها 76 ألف و791 شخص.

وحتى ظهر الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و30 ألفا، توفي منهم أكثر من 54 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 219 ألفاً.