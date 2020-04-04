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وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن 600 إصابة بكورونا في صفوف الجيش

وكالة الأناضول للأنباء
باريس
نشر في 04.04.2020 18:18
آخر تحديث في 04.04.2020 20:02
وزارة الدفاع الفرنسية تكشف عن 600 إصابة بكورونا في صفوف الجيش

كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، السبت، إصابة 600 عسكري في الجيش الفرنسي بفيروس كورونا.

وقالت الوزيرة في تصريح لصحيفة "إبرا" المحلية، "نتابع عن قرب الوضع الصحي للعسكريين المصابين بالفيروس".

وأضافت: "إصابة العسكريين بالفيروس، لن تؤثر على سير عمليات الجيش".

والخميس، أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، إجلاء 3 عسكريين من بين 4 كانوا ينفذون مهاما ضمن عملية "برخان" في منطقة الساحل الإفريقي، إثر إصابتهم بكورونا.

ووفق آخر محصلة في فرنسا، الجمعة، توفي 6 آلاف و507، من بين 82 ألفا و165 أصيبوا بكورونا.

وتحل فرنسا رابعا في وفيات كورونا عالميا، بعد إيطاليا المتصدرة، وإسبانيا والولايات المتحدة.

وحتى عصر السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و141 ألفا، توفي منهم أكثر من 61 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 238 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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