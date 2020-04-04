انتخاب الوسطي كير ستارمر رئيساً لحزب العمال البريطاني

انتخِب الوسطي والمؤيد للمشروع الأوروبي كير ستارمر السبت رئيسا لحزب العمّال البريطاني، خلفاً لجيريمي كوربن، وستكون مهمة إحياء أبرز حزب معارض بعدما تراجع وشهد انقسامات، أولوية في هذه المرحلة التي تهمين عليها مكافحة وباء كوفيد-19.

وكتب حزب العمال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "نهنىء كير ستارمر، الرئيس الجديد لحزب العمّال"، معلناً بذلك فوز المحامي البالغ 57 عاماً والذي كان كلّف منذ 3 أعوام بإدارة ملف بريكست في حزبه، وكان أبرز المنافسين على رئاسته.

وعبر الرئيس الجديد لحزب العمال البريطاني بعيد إعلان انتخابه السبت عن "اعتذاراته" عن "معاداة السامية" داخل أكبر حزب معارض في بريطانيا.

وفي كلمة بثها التلفزيون بعيد انتخابه من قبل أعضاء الحزب، قال ستارمر "باسم حزب العمال أعتذر"، متعهدا "بنزع سم" معاداة السامية.