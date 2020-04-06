اليمين المتطرف الفرنسي يختلق الافتراءات على رفع الأذان في المساجد

ادعت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مارين لوبان أن بعض المساجد في فرنسا بدأت ترفع الأذان عبر مكبرات الصوت، واعتبرته أمراً غير قانوني و"تجاوزا على الفضاء العام عبر الصوت".

ووجهت رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف رسالة إلى وزير الداخلية الفرنسي تقول فيها إن بعض المساجد "استغلت حالة الحجر الصحي" المفروضة على البلاد وانشغال قوى الأمن في تطبيق ذلك، وراحت تذيع الأذان بمكبرات الصوت على الملأ.

واعتبرت لوبان أن ذلك يمثل "تصعيداً في الإشغال غير القانوني للفضاء العام" تقوم به جماعات "تنتهز كل الفرص لرفض مبادئ العلمانية التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية".

ودعت النائبة المتطرفة وزير الداخلية إلى "وضع حد لمصدر الضجيج المؤذي" على حد تعبيرها، وبتطبيق حازم للقانون أو حتى الملاحقة القانونية.

ونشر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف مقاطع فيديو الجمعة الماضية لعدد من المساجد تذيع الأذان على الملأ.

إنما بالتحقق من الفيديوهات المنشورة، تبين أن أحدها نشر على حساب على فيسبوك لمسجد تركي في مدينة فالنتيني، لكن التاريخ ليس ليوم الجمعة علاوة على أن الأذان قد رفع من داخل شقة وليس عبر مكبرات الصوت في الشارع.

وعلق رئيس المسجد التركي في المدينة، أورهان إيكجي، أن الأمر "حصل فيه لبس وسوء فهم"، متحدثاً إلى راديو فرنسا-3.

فما حدث أن شخصاً صور صوت الأذان من شرفة بيته، مؤكداً أن الأذان لم يرفع في مكبرات الصوت من المسجد "فالمسجد مغلق تماشياً مع تعليمات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا".