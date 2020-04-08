إسبانيا.. 757 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 14 ألفا و555

أعلنت السلطات الإسبانية، الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 14 ألفا و555، إثر تسجيل 757 حالة خلال آخر أربع وعشرين ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الإصابات ارتفعت إلى 146 ألفا و690، بعد تسجيل 6 آلاف و180 حالة جديدة في المدة نفسها.

وأضافت أن عدد المتعافين من كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية، بلغ 48 ألفا و21، إثر تماثل 4 آلاف و813 مرضا للشفاء.

والثلاثاء، أعلنت الحكومة الائتلافية اليسارية، أنها ستمدد حالة الطوارئ التي فرضتها في 14 مارس/ آذار الفائت، حتى منتصف ليل 25 أبريل/ نيسان الجاري.

وسيتم التصويت في البرلمان، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و436 ألفا، توفي منهم أكثر من 82 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 303 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".