الرئيس الكوسوفي يشكر تركيا على مساعدة بلاده في مكافحة كورونا

أعرب الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي عن شكره وامتنانه لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان لمساعدة بلاده بالوقت المناسب لمكافحة وباء كورونا.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الأربعاء، حيث أشار تاجي إلى أنه هاتف الرئيس التركي وأبلغه قبولهم المساعدة الطبية التركية.

وأضاف في تغريدته المرفقة بهاشتاغ "مع الحلفاء نحن أقوى"، "نحن ممتنون من أعماقنا لتركيا والرئيس أردوغان للدعم المقدم لنا في وقت لا مثيل له".

وفي وقت سابق الأربعاء، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى خمس دول في منطقة البلقان، كانت قد طلبت دعم أنقرة لمواجهة جائحة كورونا.



وصباح الأربعاء، أقلعت طائرة شحن تركية من مطار أتيمسكوت العسكري بالعاصمة أنقرة، تحمل مساعدات طبية إلى شمال مقدونيا، والجبل الأسود، وصربيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، بتوجيهات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتضم المساعدات التي أعدتها وزارة الصحة التركية، كمامات، وملابس واقية، وأدوات فحص سريعة.