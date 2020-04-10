50 إصابة بفيروس كورونا على حاملة الطائرات الفرنسية

أعلنت فرنسا إصابة 50 عسكريا بفيروس كورونا من العاملين على متن حاملة الطائرات تشارلز ديغول.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية الجمعة، أنه تم إجراء اختبارات طبية على 66 عنصرا من كادر حاملة الطائرات تشارلز ديغول المتواجدة في المحيط الأطلسي، وتم تسجيل إصابة 50 منهم بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن إصابات العسكريين خفيفة، وأنه في إطار التدابير الاحترازية تم نقل ثلاثة منهم إلى فرنسا عبر البرتغال.

والأربعاء الماضي ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية، أن "حاملة الطائرات تشارلز ديغول قررت العودة من المحيط الأطلسي إلى ميناء تولون قبل الموعد المحدد في 23 أبريل الجاري".

والخميس، أعلنت فرنسا ارتفاع وفيات كورونا إلى 12 ألفا و210 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 117 ألفا و749.

وحتى ظهر الجمعة، بلغت إصابات كورونا حول العالم نحو مليون و620 ألفا، توفي منهم أكثر من 97 ألفا، بينما تعافى نحو 366 ألف آخرين.