980 وفاة بكورونا في بريطانيا ترفع الحصيلة إلى 8958

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الجمعة، أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 8 آلاف و958 بعد تسجيل 980 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وقال هانكوك في المؤتمر الصحفي اليومي، إن عدد الذين يتلقون العلاج في المشافي ارتفع من 16784 شخصا إلى 19304.

من جهتها أفادت الحكومة البريطانية، في بيان أصدرته الجمعة، أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون، المصاب الفيروس، تمكن في الوقت الراهن من المشي لمسافات قصيرة.

يشار أن جونسون خرج أمس الخميس، من العناية المركزة التي دخلها الاثنين، إثر تدهور حالته الصحية جراء الإصابة بالفيروس.

وحتى مساء الجمعة، تجاوزت إصابات كورونا حول العالم حاجز المليون و666 ألفا، منها أكثر من 100 ألف وفاة، وأكثر من 369 ألف حالة تعاف.