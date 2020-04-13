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إسبانيا تسجل أدنى حصيلة وفيات منذ 24 مارس

وكالة الأناضول للأنباء
مدريد
نشر في 13.04.2020 15:40
آخر تحديث في 13.04.2020 16:33
أسوشيتد برس أسوشيتد برس

أعلنت وزارة الصحة الاسبانية، الاثنين، تسجيل 517 حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهي الحصيلة الأدنى منذ 24 مارس/ آذار الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي وفيات كورونا في عموم البلاد، ارتفع إلى 17 ألفا و489 حالة.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 3 آلاف و477 حالة إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 169 ألفا و406 حالات.

ولفت إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 64 ألفا و727، بعد تعافي ألفين و336 مصابا خلال آخر 24 ساعة.

وذكرت الوزارة أن حالات الوفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، تعد الأدنى منذ 24 مارس الماضي.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و862 ألفا، توفي منهم أكثر من 114 ألفا، فيما تعافى أكثر من 431 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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