الإعلان عن تأسيس جمعية للأطباء المسلمين في ألمانيا

أعلن عدد من الأطباء في ألمانيا تأسيس جمعية طبية أطلق عليها اسم "شبكة الأطباء المسلمين" (MUAMED) الهدف منها تمثيلهم الرسمي وتلبية احتياجاتهم في المستشفيات وإيصال مشكلاتهم للمعنيين بصفة اعتبارية تمثلهم.

وأوضح البروفيسور هدائي قورقوسوز، أحد مؤسسي الشبكة للأناضول، الاثنين، أنها المرة الأولى التي يتم فيها تأسيس شبكة للأطباء المسلمين في ألمانيا تضم نحو 250 شخصا من أطباء وصيادلة وعاملين في القطاع الصحي، يعيشون في ألمانيا والنمسا وسويسرا.

وأضاف أن الهدف من تأسيس الشبكة هو تشكيل شخصية اعتبارية رسمية للأطباء المسلمين للتعبير عن مشاكلهم واحتياجاتهم في المستشفيات والأماكن الأخرى ذات الصلة.

وأشار أن الشبكة تهدف أيضا إلى تبادل وتطوير المعلومات فيما بينهم ودعم بعضهم البعض، لافتا إلى وجود جمعيات ومنظمات خاصة بالأطباء اليهود والكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا.

وأكد أن الشبكة ستعمل على تلبية الاحتياجات الطبية لنحو 5 ملايين مسلم في ألمانيا.