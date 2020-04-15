ألمانيا تتجه لتخفيف الحظر تدريجياً وتسمح بفتح بعض المحال في 20 أبريل

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، تخفيفا تدريجيا لإجراءات الحظر المفروضة على الحياة العامة في البلاد، منذ 22 آذار/ مارس الماضي بسبب تفشي وباء كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته بالعاصمة برلين عقب اجتماعها عبر تقنية الفيديو مع رؤساء الولايات لبحث التدابير المتعلقة بمكافحة كورونا.

وقدمت ميركل شكرها إلى الشعب الألماني لالتزامه بالتدابير المتعلقة بالحد من انتشار كورونا.

وأشارت إلى أن التدابير المفروضة تم تمديدها حتى 3 أيار/ مايو المقبل، إلا أن بعض المحال التجارية ستفتح أبوابها اعتبارا من 20 نيسان/ أبريل الجاري.

وأضافت أن المدارس وحديقة الحيوانات والمكتبات والمتاحف بإمكانها فتح أبوابها اعتبارا من 4 أيار/ مايو المقبل.

واستطردت أن الحكومة لم تتخذ قرارا بإلزام الشعب ارتداء الكمامات، إلا أنها توصي بارتدائها في المواصلات العامة وداخل المتاجر.

ولفتت إلى ضرورة الحذر والتقدم تدريجيا في فتح دور الحضانة والمدارس.

وبيّنت أن صالونات الحلاقة والمحال التجارية، التي لا تزيد مساحتها على 800 متر مربع، سيصبح بإمكانها فتح أبوابها اعتبارا من 20 نيسان/ أبريل الجاري، بشرط الالتزام بقواعد النظافة الصارمة.

كما سمحت الحكومة الألمانية لمحال بيع السيارات والدراجات ومحال بيع الكتب بفتح أبوابها بغض النظر عن مساحتها.

بالمقابل، أبقت الحكومة حظرها على تنظيم فعاليات واسعة النطاق حتى 31 آب/ أغسطس المقبل، إلى جانب إغلاق الفنادق والمقاهي ودور العبادة المسيحية والإسلامية واليهودية.