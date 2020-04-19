وفيات كورونا في إسبانيا تسجل أدنى معدل يومي منذ 5 أسابيع

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، تسجيل أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا، خلال الأسابيع الخمسة الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا إلى 20 ألفا و543، إثر تسجيل 410 حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وهو أدنى رقم منذ 5 أسابيع.

وفي 22 مارس/ آذار الماضي، سجلت إسبانيا أدنى حصيلة يومية في وفيات كورونا، بـ 394 حالة.

وذكر بيان الوزارة، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 195 ألفا و944 بعد تسجيل 4218 إصابة.

وأوضح أن إجمالي المتعافين من الفيروس، بلغ 77 ألفا و357 شخصا، بعد تماثل 2695 مصابا للشفاء.

يشار إلى أن عدد الوفيات حطم الرقم القياسي في 2 أبريل/ نيسان الجاري، بتسجيل 950 حالة.

وتحل إسبانيا ثانية في قائمة الإصابات بكورونا عالميا بعد الولايات المتحدة، فيما تأتي ثالثة على قائمة الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

وحتى ظهر الأحد، تخطى عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و345 ألفا، توفي منهم أكثر من 161 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 604 ألفا، حسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص في رصد أعداد ضحايا الجائحة.