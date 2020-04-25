بولندا.. أول دعوة لتأجيل انتخابات رئاسية بسبب تفشي فيروس كورونا

نصح وزير الصحة البولندي الجمعة بإرجاء الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أيار/مايو القادم حتى العام 2022، قائلاً إن هذا هو "الخيار الآمن الوحيد" بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير لوكاش شوموفيسكي لقناة "بولسات" الخاصة، إن "أحد الخيارات هو تعليق كل ذلك لمدة عامين، وإدارة الوباء بشكل فعلي. أعتقد أنه الخيار الأفضل، وأنا أوصي به".

وشدد على أن "الخيار الآمن الوحيد (...) هو إجراء انتخابات في غضون عامين".

ورفضت الحكومة تأجيل استحقاق العاشر من أيار/مايو رغم الضغوط التي تمارسها جميع الأطراف، الشعب والمعارضة والطواقم الطبية وحتى حلفاء وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم.

وأظهر استطلاع في آذار/مارس أن 72% من المستطلعين يأملون في إرجاء الاستحقاق الانتخابي خوفاً على صحتهم.