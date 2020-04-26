رئيس وزراء بريطانيا يعود لممارسة مهامه الاثنين

يعود رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، لممارسة مهامه، الاثنين، بعد مرور أسبوعين على شفائه من فيروس كورونا.

جاء ذلك في بيان لمكتب جونسون، نشر الأحد، حسبما نقلت "أسوشيتيد برس".

وغادر جونسون (55 عاما) المستشفى حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا في 12 أبريل/ نيسان الجاري.

ومنذ مغادرته مستشفى "سانت توماس" لم يشاهد جونسون علنا، حيث كان يمضى فترة النقاهة في منزل ريفي خارج العاصمة لندن.

وتم نقل جونسون خلال تلقيه العلاج من كورونا، إلى العناية الفائقة لمدة 3 أيام.

وسجلت بريطانيا حتى صباح الأحد، أكثر من 13 ألفا و700 وفاة بكورونا، وما يزيد عن 103 آلاف إصابة.