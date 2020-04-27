اليونان.. حريق ضخم في مخيم للاجئين بجزيرة ساموس

نشب حريق في مخيم جزيرة ساموس المزدحم تضرر فيه عدد من الخيم، حسبما أفادت وزارة الهجرة اليونانية.

وصرح مانوس لوغوتيس الأمين العام لوزارة الهجرة المسؤول عن استقبال اللاجئين أن "200 شخص أصبحوا بدون مأوى".

ولم يسفر الحريق عن وقوع ضحايا بحسب المعلومات الأولية.

وأوضح لوغوتيس أن النيران اشتعلت مساء الأحد "خلال مشادات داخل المخيم بين طالبي اللجوء".

وذكرت منظمة "متطوعي ساموس" غير الحكومية على موقعها الإلكتروني أن حريقين اندلعا تباعا في ساموس الأول "خلف التجهيزات الطبية" والثاني في المساء حيث "اشتعلت النيران في العديد من الحاويات والخيم".

ويكتظ مخيم ساموس باللاجئين، على غرار المخيمات في الجزر الخمس لبحر إيجه، قبالة تركيا، حيث يعيش نحو 7 آلاف شخص في حين تبلغ طاقته الاستيعابية 650 فقط.

وخلال الأسابيع الماضية، ارتفعت حدة التوتر في مخيمات في جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس، التي تأوي أكثر من 19 ألف شخص أي ستة أضعاف قدرتها، وبخاصة منذ أن فرض عليهم العزل للحد من انتشار وباء كوفيد-19.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات غير الحكومية الحكومة اليونانية إلى تخفيف الضغط عن هذه المخيمات ونقل طالبي اللجوء إلى البر الرئيسي لليونان.

لكن الحكومة أوضحت أنه، بسبب تمديد تدابير العزل حتى 4 أيار/مايو، سيتم تأجيل خطة نقل 2300 طالب لجوء كانت مقررة في منتصف نيسان/إبريل.

وبداية نيسان/إبريل، نشب حريق في مخيم فيال الواقع في جزيرة خيوس بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف إثر وفاة امرأة عراقية تعيش فيه، دمر مرافق خدمة اللجوء الأوروبية ومطعم وخيم والعديد من الحاويات المجهزة للسكن.

وعزا بعض اللاجئين وفاة العراقية الى إصابتها بفيروس كورونا المستجد لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

وأظهرت فحوص أجريت لمئتي طالب لجوء، في البر الرئيسي لليونان، إصابتهم بالفيروس، إنما لم يتم تسجيل أي إصابة حتى الآن في الجزر، علما انه لم يجر أي اختبار هناك.