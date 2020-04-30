ألمانيا تحظر كافة نشاطات حزب الله على أراضيها

أعلنت الحكومة الألمانية حظر كافة نشاطات حزب الله الشيعي في ألمانيا، وهو ما كانت تطالب باستمرار الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة لكن ليس نشاطات الجناح السياسي الذي ينظم باستمرار تظاهرات أو تحركات ضد إسرائيل.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر الخميس، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".

وأضاف "منذ الفجر جرت تحركات عديدة للشرطة في مناطق عدة" ضد مراكز مرتبطة بحزب الله.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" وصحيفة "بيلد" الألمانيتان أن عمليات الشرطة استهدفت ثلاثة مساجد، واحدة في برلين وواحد في بريمن بشمال ألمانيا وواحد في مونستر، بالإضافة إلى "مركز للمهاجرين اللبنانيين" في دورتموند بغرب ألمانيا.

وشارك مئات من رجال الشرطة في هذه العمليات.

وقدرت السلطات الألمانية بحوالى ألف عدد أعضاء حزب الله الذي تتهمه الاستخبارات الداخلية بجمع تبرعات وتجنيد مؤيدين وتنظيم تظاهرات تدعو إلى تدمير إسرائيل.

وكان السفير الأميركي السابق في ألمانيا ريتشارد غرينيل الذي أصبح اليوم مستشارا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا ألمانيا في أيلول/سبتمبر إلى حظر النشاط السياسي للحزب الشيعي على أراضيها، على غرار ما فعلت بريطانيا وهولندا.

وكتب في مقال نشرته صحيفة "دي فيلت" الألمانية حينذاك أن "هذا سيمنع حزب الله من جمع مؤيدين وتبرعات وسيسمح لألمانيا بتوجيه رسالة قوية تظهر أنها لا تتسامح مع العنف والكراهية المعادية للسامية والإرهاب في أوروبا".