العثور على حطام المروحية العسكرية التي فقدت على سواحل اليونان الغربية



أعلن مصدر عسكري يوناني العثور على أجزاء من حطام المروحية الكندية التي فقدت مساء الأربعاء، في البحر الإيوني بين اليونان وإيطاليا، فيما كانت تقوم بمهمة لحلف شمال الأطلسي.

وقال المصدر الخميس إنه "عُثر على حطام في منطقة مراقبة وتدخل إيطاليا" في البحر الإيوني، موضحا أن "اليونان أرسلت مروحية للبحرية الحربية من أجل المشاركة في عملية الإنقاذ". وأوضح المصدر أن ستة أشخاص كانوا على متن هذه المروحية.

وذكر التلفزيون الحكومي اليوناني "اي ار تي" أنه "عثر على جثة أيضا" مع أجزاء الحطام في "المياه الدولية قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية".

لكن المصدر العسكري اليوناني لم يؤكد معلومات التلفزيون.

وذكرت القوات المسلحة الكندية في رسالة نشرت على موقعي فيسبوك وتويتر أن المروحية وهي من طراز "سي إتش 148 سايكلون" وتابعة للفرقاطة الكندية فريديريكتون "فقدت خلال مشاركتها في تدريبات مع أعضاء حلفاء بالقرب من اليونان".

وأوضحت وزارة الدفاع الكندية أن المروحية والفرقاطة نشرتا في 20 كانون الثاني/يناير 2020 في إطار عملية "رياشيرنس" وكانت تعمل في إطار قوة "إس إن إم جي 2" البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى أنه يوم الثلاثاء كانت هذه الفرقاطة تنفذ مهمة مراقبة في المياه اليونانية بالاشتراك مع فرقاطات يونانية وإيطالية وتركية.

ومساء الأربعاء، أعلنت أثينا فقدان مروحية للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي وعلى متنها ستة أشخاص فوق المياه الدولية بين اليونان وإيطاليا.

وقالت القوات الجوية اليونانية إن المروحية كانت حين فُقد أثرها خارج منطقة المراقبة التابعة لليونان "على بُعد خمسين ميلاً بحرياً قبالة جزيرة كيفالونيا اليونانية في منطقة المراقبة التابعة لإيطاليا وكانت تشارك في عملية استطلاع للمنطقة" يقوم بها الحلف الأطلسي.

وأضافت أنه يوم الأربعاء غادرت قوة الأطلسي المياه اليونانية فانسحبت الفرقاطة اليونانية من المهمة وظلت في المياه الإقليمية اليونانية.