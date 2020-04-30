مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي: ممتنون لأنقرة حيال المساعدات الطبية

أعرب مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز آمور، الخميس، عن امتنانه لتركيا حيال المساعدات الطبية التي قدمتها إلى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي والعالم، في إطار دعمها مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك في رسالة شكر بعث بها آمور إلى روحي أجيق غوز، ممثل حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، في العاصمة البلجيكية بروكسل، ردًا على "رسالة تضامن" بعث بها الأخير إلى نواب البرلمان الأوروبي، والأحزاب السياسية، وسفراء الاتحاد الأوروبي.

وقال آمور إنه يتضامن مع الشعب التركي في ظل الظروف الصعبة بسب الوباء، ويتمنى التوفيق للمسؤولين الأتراك وكل من يكافح في مختلف المستويات لمنع انتشار كورونا.

كما عبّر عن تعازيه لتركيا حيال مواطنيها الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء.

وشدّد على أهمية التعاون والتضامن الدولي والتحرك المشترك لضمان تحقيق النجاح.

وأردف: "في هذا السياق، أريد أن أعبّر عن امتناني لتركيا التي قدمت مساعدات إلى العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إسبانيا، وإلى بقية المناطق على مستوى العالم".

وأكّد أنه مستعد لمواصلة التعاون بهدف زيادة التفاهم المتبادل بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والجهود الرامية إلى مكافحة الوباء، وتخفيف آثاره الاجتماعية والاقتصادية.

وأرسلت تركيا مساعدات طبية إلى العديد من بلدان العالم، من بينها الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفا والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا والصومال وجنوب إفريقيا.