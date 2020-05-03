جونسون: الحكومة وضعت خطة طوارئ تحسباً لوفاتي

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنّ حكومته وضعت خطة طوارئ، تحسبا لوفاته، أثناء فترة علاجه من فيروس كورونا.

وقال جونسون (55 عاما) في حديث لصحيفة "ذا صن أون صنداي"، النسخة الأسبوعية من صحيفة "ذا صن" البريطانية، "الأيام الثلاثة التي بقيت فيها في العناية المركزة كانت في غاية الصعوبة".

وأضاف "لا أنكر أنها كانت لحظات صعبة، ووُضعت استراتيجية للتعامل مع الأمر تشبه سيناريو وفاة ستالين".

وفي 27 آذار/مارس أعلن جونسون إصابته بفيروس كورونا، وإثر تدهور حالته، نقل إلى المستشفى في الخامس من أبريل/نيسان، حيث خضع للعناية المركزة لمدة ثلاثة أيام.

وأشار جونسون إلى أنه شعر بالإحباط وهو في المستشفى، لتدهور حالته الصحية، وخاصة حين وصل الأمر إلى مرحلة أصبح فيها الأطباء يفكرون بالطريقة التي سيعلنون بها وفاته.

وأطلق جونسون، وشريكته كاري سايموندز، اسم "نيكولاس" على مولودهما، تكريما للطبيب الذي أنقذ حياة الأول من فيروس كورونا.