إيطاليا تسمح لأكثر من 4 ملايين موظف بالعودة إلى العمل

سمحت السلطات الإيطالية، الاثنين، لأكثر من 4 ملايين موظف بالعودة إلى أعمالهم، في إطار المرحلة الثانية من خطة تخفيف تدابير الحجر الصحي المفروضة على البلاد منذ شهرين للحد من انتشار جائحة كورونا.

وبموجب خطة الحكومة، يعود العاملون في قطاعات البناء والتصنيع وتجارة الجملة، والبالغ عددهم نحو 4.4 ملايين شخص، إلى أعمالهم اعتبارا من اليوم، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

فيما لا تزال خدمات الحانات والمطاعم، فضلا عن إعادة فتح المحال التجارية وصالونات التجميل، تحتاج إلى عدة أسابيع للعودة إلى مسارها الطبيعي.

وقالت السلطات الإيطالية إن العودة إلى الحياة الطبيعية يعتمد على التزام المواطنين بإجراءات التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن المغلقة ووسائل النقل.

وتعد إيطاليا الدولة الأكثر تضررا بفيروس كورونا في القارة الأوروبية.

وسجلت إيطاليا، حتى صباح الإثنين، أكثر من 28 ألفا و800 وفاة بكورونا، وما يزيد على 210 آلاف و700 إصابة.

وتعافى أكثر من 81 ألفا و 650 شخصا من كورونا في إيطاليا.

وحتى صباح الإثنين، تجاوز عدد المصابين بالفيروس، 3 ملايين و567 ألفا في العالم، توفي منهم ما يزيد على 248 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و157 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص برصد ضحايا الفيروس.