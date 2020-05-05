المفوضية الأوروبية تشكر أردوغان على دعمه مؤتمرا دوليا ضد كورونا

شكرت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورزولا فون دير لاين"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مشاركته في مؤتمر "التعهد العالمي للاستجابة لجائحة كورونا" الذي نظمته المفوضية، الاثنين، عبر تقنية الفيديو.

وشاركت دير لاين، الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي في "تويتر" كلمة الرئيس أردوغان، كتبت عليه "شكرا لك على دعمك".

وكان الرئيس أردوغان قد أكد في كلمته بالمؤتمر أن جائحة كورونا أظهرت المصير المشترك للعالم على اختلاف الأديان والقوميات، مشيرا أن بلاده أرسلت مساعدات طبية إلى 57 دولة انطلاقا من هذا المفهوم.

كما أكد أن بلاده إلى جانب جهودها المحلية في مكافحة كورونا، تدعم مساعي العالم في مجالات التشخيص وإيجاد علاج ولقاح للفيروس، مشيرا أنهم سيعلنون حجم مساهماتهم المالية لدعم جهود تطوير لقاح لغاية 23 مايو/أيار الجاري، عقب إجراء التقييمات اللازمة.

وتعهد المؤتمر الذي عقد الاثنين، بتخصيص 7.4 مليارات يورو لتمويل وتطوير لقاح وعلاج ضد فيروس كورونا.