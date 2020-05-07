بنك إنجلترا المركزي يتوقع اتجاه البلاد نحو أكبر تراجع اقتصادي على الإطلاق

توقع بنك إنجلترا المركزي، الخميس، تسجيل اقتصاد المملكة المتحدة أكبر انكماش اقتصادي على الإطلاق، مدفوعا بالتبعات السلبية الحادة لتفشي جائحة كورونا.

وقال البنك في بيان أعقب اجتماع لجنة سياسته النقدية، إن توقعاته تشير إلى انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 25 بالمئة، خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وخلال 2020 كله، توقع البنك انكماش الاقتصاد المحلي بنسبة 13 بالمئة، مقارنة بنمو 2 بالمئة خلال العام الماضي، على أن يقفز النمو بقوة (14 بالمئة) في 2021.

واعتبر أن حالة عدم يقين كبيرة تخيم على تقديرات النمو خلال العام الجاري، "اعتبارا من الربع الثالث 2020، ستعتمد التوقعات على تطور الوباء وكيفية استجابة الأسر والشركات والحكومة له".

وتشير بيانات المدفوعات إلى انخفاض مستوى استهلاك الأسرة بنحو 30 بالمئة، رافقه تراجع ثقة المستهلك بشكل ملحوظ، وتوقف نشاط سوق الإسكان.

ومن المتوقع أن تنخفض مبيعات الشركات بنسبة 45 بالمئة عن المعتاد، في الربع الثاني 2020، واستثمارات الأعمال بنسبة 50 بالمئة.. "تتسق الزيادات الحادة في مطالبات الإعانات مع الارتفاع الواضح في معدل البطالة"، بحسب بنك إنجلترا.

وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع، على إبقاء سعر الفائدة عند 0.1 بالمئة.

كما صوتت على مواصلة بنك إنجلترا شراء 200 مليار جنيه إسترليني من سندات الحكومة البريطانية شهريا، وشراء سندات الشركات من الدرجة الاستثمارية غير المالية، الممولة من إصدار احتياطات البنك المركزي.