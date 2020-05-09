وزارة الدفاع الروسية: 1576 إصابة بكورونا في صفوف الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، ارتفاع إصابات فيروس كورونا في صفوف الجيش إلى 1576، بعد تشخيص 36 حالة جديدة.

وذكرت الوزارة في بيان، أن 275 من المصابين تعافوا، مؤكدة أن 3 حالات من إجمالي الإصابات حرجة.

وأضافت أن عدد الإصابات في المدارس العسكرية بلغ 1380.

وفي الشأن نفسه، اقتربت إصابات فيروس كورونا في عموم روسيا من 200 ألف إصابة، بعد تشخيص أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة.

وذكر بيان صادر عن مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا، السبت، أن البلاد سجلت 10 آلاف و817 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 198 ألفا و676.

وأفاد أن عدد الوفيات وصل إلى 1827، بعد وفاة 104 مصابين، وأن عدد المتماثلين للشفاء ارتفع إلى 31 ألفا و916، بعد تعافي 5 آلاف و308 أشخاص.

وأوضح البيان أن عدد الإصابات في العاصمة موسكو بلغ 104 آلاف و189، والوفيات 1010.