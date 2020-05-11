إيطالية حررتها الاستخبارات التركية من الخطف: اعتنقت الإسلام

أعلنت مختطفة إيطالية حررتها الاستخبارات التركية قبل أيام، اعتناقها الإسلام، وتغيير اسمها إلى "عائشة".

وتحت عنوان "أنا غيّرت ديني، واسمي الآن عائشة" نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، الاثنين، خبر اعتناق المواطنة "سيلفيا كونستانزو رومانو" الدين الإسلامي.

وأوضحت الصحيفة في خبرها أن رومانو مثلت أمام النيابة العامة بعد عودتها إلى البلاد.

وأضافت أن المواطنة المحررة قالت في إفادتها إنها شعرت بالرعب عند اختطافها، ثم انزوت إلى التفكر إلى أن قررت اعتناق الدين الإسلامي.

وأكدت رومانو أنها لم تتعرض لأي ضغوط في اختيار الإسلام، مشيرة إلى أنها سمّت نفسها باسم زوجة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) السيدة عائشة، بحسب الصحيفة.

ووصلت رومانو الأحد إلى إيطاليا بعدما تمكنت الاستخبارات التركية من تحريرها من الخطف في كينيا إثر عملية منسقة مع الاستخبارات الإيطالية والصومالية ليل الجمعة السبت، قبل نقلها لاحقا إلى الصومال وتسليمها للبعثة الدبلوماسية الإيطالية هناك.

وتعرضت رومانو (25 عاما) للاختطاف بمنطقة "شاكاما" جنوب شرقي كينيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وعقب ذلك طلبت روما، من أنقرة المساعدة في العثور على المختطفة وتحريرها.

وتقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ووزير الخارجية لويجي دي مايو، بالشكر لكل من ساهم في تحرير رومانو.