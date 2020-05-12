الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يدين الاعتداء على المركز الإسلامي في كوبنهاغن

ندد أمين عام "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، علي محيي الدين القره داغي، الثلاثاء، بالاعتداء الإرهابي على مركز إسلامي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال القره داغي، في تعليقه على الهجوم عبر "تويتر"، إن "العقول الفاسدة أخطر على العالم من كل الفيروسات".

وأضاف: "اعتداء إرهابي عنصري على المركز الإسلامي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن يحيله إلى حطام، وسط سكوت عالمي".

وتابع: "رغم كورونا لا تزال بعض العقول الفاسدة أخطر على العالم من كل الفيروسات".

والأحد، أضرم مجهولون النيران في المركز الإسلامي بكوبنهاجن المكون من 4 طوابق؛ ما أدى إلى تدميره بالكامل، وسط إدانة منظمات حقوقية وإسلامية في الدنمارك.

ولم يسفر الحادث عن وقوع ضحايا لخلو المركز الإسلامي آنذاك من رواده.

ونشر رواد الجالية الإسلامية بالدنمارك على تويتر، صورًا للحريق، وأعربوا عن استيائهم حيال تراخي الشرطة في حماية المركز، وصمت الحكومة الدنماركية على الحادث.

وبين حين وآخر، تتعرض المساجد والمراكز الإسلامية في عدة دول غربية لاعتداءات، جراء تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا بقوة في الغرب؛ إذ بلغت ذروتها في استهداف مسجدين في نيوزيلاندا، مارس/آذار 2019؛ ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا وإصابة 49 آخرين.