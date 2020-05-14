الاتحاد التركي الإسلامي في ألمانيا يساهم في إنتاج الكمامات

تضامناً ومساهمةً في مكافحة فيروس كورونا، أنشأ الاتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية في ألمانيا، ورشة في مسجد دوسبورغ المركزي، لإنتاج الكمامات بهدف توزيعها على المحتاجين.

وتأسست الورشة على يد الجناح النسائي للمسجد المركزي، داخل صالة المؤتمرات التابع للاتحاد.

وتتكون الورشة من 7 ماكينات حياكة، يعمل فيها 10 متطوعين، ينتجون يوميا 200 كمامة.

وفي تصريح صحفي، قالت غولدانة أجيكغوز رئيسة الجناح النسائي لمسجد دوسبورغ المركزي، إن الهدف من تأسيس الورشة إنتاج 10 آلاف كمامة وتوزيعها على المحتاجين.

وأضافت أجيكغوز أن الكمامات المنتجة في الورشة يتم توزيعها مجانا على المساجد الأخرى وبعض المؤسسات والمنظمات المعنية.