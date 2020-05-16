إيطاليا ترفع قيود السفر تدريجياً اعتباراً من 3 يونيو

أعلنت السلطات الإيطالية، السبت، أنها قررت رفع قيود السفر من وإلى الدول الأجنبية اعتباراً من 3 يونيو/حزيران المقبل، والتي كانت مفروضة ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وبموجب مرسوم وافق عليه مجلس الوزراء الإيطالي السبت، تُخفف تدريجياً جميع القيود المفروضة على حركة الأشخاص، بعد أن كانت سارية منذ 9 مارس/آذار الماضي، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

ومن المنتظر أن يُسمح للأشخاص بالتنقل داخل الإقليم الذي يعيشون فيه بدون قيود من 18 مايو/ أيار الجاري، ولن يحتاجوا إلى الإشارة للسبب وراء أهمية قرارهم بالسفر للشرطة بعد الآن.

كما سيتم بالتاريخ نفسه رفع قيود السفر داخل الدولة أيضاً، وبالتالي يتمكن الأشخاص من الانتقال من إقليم إلى آخر، بحسب المصدر نفسه.

وبلغت حصيلة إصابات كورونا في إيطاليا، حتى السبت، أكثر من 223 ألفا، والوفيات 31 ألفا و610، بحسب موقع "ورلدميتر".