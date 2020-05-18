ألمانيا ترفع تحذير السفر للخارج اعتبارا من 15 يونيو القادم

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، أن التحذير الذي أطلقته حكومة بلاده حول السفر الى كافة أنحاء العالم، سيرفع اعتبارا من يوم 15 يونيو/ حزيران القادم.

وأوضح ماس في تصريح لوسائل إعلام ألمانية، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بفيروس كورونا، إيجابية، وأنها ستدفع الحكومة الألمانية لاتخاذ عدد من القرارات الجديدة.

وتابع قائلا: "سنقوم بتزويد المواطنين بمعلومات عن السفر والرحلات الخارجية، بدل التحذير، وسنُبلغ مواطنينا بقائمة البلدان التي يمكن أن يزورونها بغرض السياحة، والإجراءات التي تطبّق في تلك البلدان".

وأكد أن موسم السياحة هذا العام، لن يكون مثل الأعوام الماضية، معربا عن أمله في إمكانية قضاء الألمان عطلتهم الصيفية في البلدان الأوروبية.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا، 176 ألفا و252، توفي منهم 8 آلاف و27، فيما تعافى 153 ألفا و400 شخص، حسب موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.