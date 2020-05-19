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مصرع طاقم مروحية روسية هبطت "اضطراريا" بموسكو

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 19.05.2020 23:15
آخر تحديث في 20.05.2020 03:41
مصرع طاقم مروحية روسية هبطت اضطراريا بموسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، مصرع طاقم مروحية عسكرية تابعة لها، جراء هبوطها "اضطراريا" في ضواحي العاصمة موسكو، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام بينها فضائية "روسيا اليوم" ووكالة "سبوتنيك"، بيانا لوزارة الدفاع، جاء فيه أنه "أثناء أداء رحلة تدريبية الثلاثاء، على بعد 20 كيلومترًا من قرية كلين (ضواحي موسكو)، هبطت مروحية من طراز مي-8 تابعة للقوات الجوية، اضطراريا فوق منطقة خالية من السكان".

وأضاف البيان أن "طاقم المروحية لقي مصرعه متأثرا بجراحه نتيجة الهبوط الاضطراري"، دون ذكر عدد الطاقم، وحالة الطائرة بعد الهبوط.

وأشار البيان إلى أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قد يكون عطل فني تسبب في الحادث".

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