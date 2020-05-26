ألمانيا تتجه لإلغاء قيود السفر إلى 31 بلدا اعتباراً من منتصف يونيو

تتجه الحكومة الألمانية إلى إلغاء قيود وتحذيرات السفر إلى 31 بلدا أوروبيا، اعتبارا من 15 يونيو/ حزيران المقبل، مشترطة تحسن الظروف بالنسبة لجائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، الثلاثاء، عن مسودة "معايير لإتاحة السياحة الداخلية الأوروبية"، أن برلين سترفع قيود السفر عن دول الاتحاد إلى جانب بريطانيا.

كما سترفع قيود السفر إلى بلدان أخرى تشترك في منطقة الانتقال الحر "شينغن"، وهي آيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين، بحسب المصدر.

وبحسب المسودة التي صاغتها وزارة الخارجية الألمانية، فإنها استرشدت بفكرة أن "إعادة إحياء السياحة ضروري سواء للمسافرين أو لاقتصاد السفر الألماني، أو للاستقرار الاقتصادي في بلدان المقصد".

وتستبد ل المسودة التحذير، بـ "إرشادات سفر مستقلة"، تظهر المخاطر في كل دولة على حدة.

ومن المفترض أن يكون إلغاء التحذير من السفر قبيل فترة العطلات، إشارة لبدء العطلات الصيفية السياحية العابرة للحدود في أوروبا.

وأعلنت ألمانيا في 17 مارس/ آذار الماضي، تحذيرا للسفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا، في وقت نفذت فيه عملية إجلاء لمواطنيها العالقين حوال العالم البالغ عددهم 240 ألفاً