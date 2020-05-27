الداخلية الألمانية: "اليمين المتطرف" مصدر أكبر تهديد يواجه البلاد

قال وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر ، إن أكبر تهديد في بلاده، يصدر عن اليمين المتطرف.

جاء ذلك خلال عرضه تقرير حول جرائم عام 2019، برفقة رئيس دائرة الجرائم الفيدرالية في برلين ووزير داخلية مقاطعة رينجيا.

وأشار " زيهوفر " إلى أن ألمانيا شهدت العام الماضي، وقوع 41 ألفاً و177 جريمة سياسية، بزيادة تقدر بـ 14 بالمئة مقارنة بعام 2018.

وأوضح أن 22 ألفاً و342 جريمة سياسية، ارتكبت من قبل أتباع اليمين المتطرف.

وأردف: "أكبر تهديد يواجه البلاد، يصدر من اليمين المتطرف."

وأضاف أن جرائم اليمين المتطرف خلال العام الماضي، زادت بنسبة 9.4 %، مقارنة بعام 2018.

وبحسب تقرير جرائم عام 2019، شهدت ألمانيا خلال العام الماضي، زيادة في الجرائم المعادية للإسلام، بنسبة 4.4 %، مقارنة بالعام الذي قبله.

وأورد التقرير أن عام 2019 شهد تسجيل السلطات الألمانية 950 جريمة معادية للإسلام، ارتكب أتباع اليمين المتطرف 90.1 % منها.