الخارجية البريطانية تعرب عن "قلقها" من إرسال مقاتلات روسية إلى ليبيا

أعربت وزارة الخارجية البريطانية، عن "قلقها" من إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا.

وأفادت الخارجية البريطانية في بيان خطي للأناضول: "قلقون من الأنباء الأمريكية الأخيرة التي تحدثت عن إرسال مقاتلات روسية من سوريا إلى ليبيا، ومن الأدلة المتزايدة عن تورط روسيا في صفوف قوات الجنرال (الانقلابي خليفة) حفتر في ليبيا".

وأكد البيان أن "هذا التدخل الخارجي يفاقم الصراع ويقوض عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، داعيا الأطراف الليبية إلى المساهمة في الجهود الأممية من أجل وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار السياسي".

وفي 21 مايو/ أيار الحالي، كشف وزير الداخلية الليبي، فتحي باشاغا، عن إرسال 6 مقاتلات سوفيتية الصنع من طراز "Mig-29" واثنتين من طراز "Su-24"، من قاعدة حميميم الروسية في سوريا إلى قوات حفتر شرقي ليبيا.

في حين قال النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، إن الحديث عن إرسال بلاده مقاتلات إلى ليبيا لا يعكس الحقيقة.

وأضاف كراسوف: "قصة رعب أمريكية أخرى، وهذه معلومات مزيفة وكاذبة مماثلة للإدارات الأمريكية السابقة".

والأربعاء، كشفت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، عن إخفاء روسيا هوية ما لا يقل عن 14 مقاتلة حربية في قاعدة عسكرية بسوريا، قبل إرسالها إلى ليبيا.

وقالت في البيان إنها رصدت "انطلاق مقاتلات ميغ 29 وسوخوي 24، من روسيا خلال مايو الجاري، كانت تحمل شعار القوات الجوية الروسية، لكن بعد هبوطها في قاعدة حميميم (غرب) سوريا، تمت إعادة طلاء مقاتلات ميغ 29، وخروجها من القاعدة دون أي علامات (تدل على تبعيتها لدولة ما)".