ميركل ترفض دعوة ترامب إلى حضور قمة مجموعة السبع شخصيا في واشنطن

أعلنت الحكومة الألمانية، رفض المستشارة أنجيلا ميركل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحضور قمة مجموعة السبع في واشنطن.

وعزا المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايفرت، في تصريح صحفي، قرار ميركل بعدم الحضور إلى انتشار جائحة كورونا، حسبما نقل موقع "دويتشه فيله" الألماني.

وقال سايفرت لموقع "بوليتيكو" الإلكتروني الأمريكي إن "المستشارة الفدرالية تشكر الرئيس على دعوته إلى قمة مجموعة السبع".

وأضاف "حتى اليوم ونظراً للوضع العام للوباء، لا يمكنها القبول بمشاركتها شخصياً والسفر إلى واشنطن".

وميركل هي أول مسؤولة ترفض رسمياً الدعوة للحضور شخصياً، في مجموعة السبع التي تضم اليابان وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وكان ترامب هو وراء فكرة استضافة قمة مجموعة السبع على مستوى القادة شخصيا فحسب، بعد أشهر من إلغاء قمة مارس / آذار وسط مخاوف من فيروس كورونا.

وقد حصل على دعم من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن اجتماع قادة العالم يجب أن يعقد بحضور القادة شخصيا إن أمكن.