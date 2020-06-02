ألمانيا: التظاهرات السلمية في الولايات المتحدة "أكثر من مشروعة"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الثلاثاء إن الاحتجاجات السلمية في الولايات المتحدة "مفهومة وأكثر من مشروعة" بعد مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد بأيدي شرطي بعد توقيفه.

وقال الوزير في برلين خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا "بالنسبة لنا (...) القاعدة هي أن الاحتجاج السلمي يجب أن يكون دائما ممكناً، ولكن يجب أن يكون سلميا".

وأضاف رداً على الصحافيين "أريد أيضا أن أعرب عن أملي في ألا تؤدي هذه التظاهرات السلمية إلى مزيد من العنف، والأهم من ذلك، آمل أن تجعل هذه التظاهرات الأمور مختلفة في الولايات المتحدة".

وقال ماس إن "التعبئة السلمية التي نشهدها في الولايات المتحدة، مع التصرفات العديدة المؤثرة للغاية من جانب الشرطيين الأميركيين، أمر مفهوم وأكثر من شرعي".

وقال الوزير أيضا إن مكتبه "سيتصل" بمكتب نظيره الأميركي "للوقوف على الظروف الدقيقة" بعدما هاجمت الشرطة في مينيابوليس مراسل محطة دويتشه فيله الألمانية أثناء تغطيته تظاهرة.

وقال ماس: "يجب أن يتمكن الصحافيون من القيام بعملهم دون أن يشكل ذلك تهديداً لسلامتهم. ... يجب على الدول الديموقراطية أن تلتزم بأعلى المعايير لحماية حرية الصحافة".

ووعد دونالد ترامب بإعادة النظام إلى المدن الأميركية بعد تظاهرات وأعمال عنف واسعة، وهدد بنشر الجيش لإنهاء العنف.

ويواجه الرئيس الأميركي أخطر الاضطرابات المدنية في ولايته بينما يحتج مئات الآلاف من الأميركيين على وحشية الشرطة والعنصرية وعدم المساواة الاجتماعية التي فاقمتها أزمة كوفيد-19.