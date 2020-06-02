الاتحاد الأوروبي يعلن رفضه دعوة ترامب روسيا لحضور "قمة السبع"

عبّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفضه ضم روسيا إلى قمة دول مجموعة السبع، المزمع عقدها في سبتمبر/أيلول المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوريل، الثلاثاء، ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس ترامب حول رغبته في دعوة روسيا للانضمام إلى قمة موسعة.

وقال بوريل "في الوقت الحالي، لا يمكن أن تكون مجموعة السبع، مجموعة الثماني دون تغيير روسيا لمسارها الحالي".

وأضاف: "رئيس قمة السبع، (في إشارة لترامب) غير مخول له بأي تغيير في شكل مجموعة السبع".

وأشار أن التعاون بين الشركاء المتشابهين في التفكير هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأجيل قمة مجموعة السبع، إلى سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد أن كانت مقررة في يونيو/ حزيران.

وأعرب ترامب عن رغبته في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة.

وكان ترامب وراء فكرة استضافة قمة المجموعة على مستوى القادة شخصيا، بعد أشهر من إلغاء قمة مارس/ آذار، بسبب فيروس كورونا.

وحصل على دعم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال إن اجتماع قادة العالم يجب أن يعقد بحضورهم شخصيا إن أمكن.

وتضم مجموعة السبع كلا من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

واستُبعدت روسيا من المجموعة (مجموعة الثماني) في عام 2014، بعد ضمها منطقة القرم من أوكرانيا.